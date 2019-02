¡Error! Filtran comercial completo del nuevo Galaxy S10

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Si quedaba alguna duda del por qué los Galaxy S10 eran ya los teléfonos más filtrados de Samsung en toda la historia, pues ya no debería ser así, ya que a un día de su presentación se ha transmitido en televisión un spot publicitario o comercial del Galaxy S10+, el cual confirma varias de las especificaciones filtradas anteriormente.

El spot se pudo ver en la cadena de televisión de Noruega TV2, el cual tiene una duración de 30 segundos, y a pesar de que solo se transmitió una vez, eso fue suficiente para que los usuarios pudieran obtener el video y lo publicaran en YouTube, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Un vocero de TV2 ha confirmado que se trató de un error de la compañía, pues lo programaron antes de tiempo, pero que en efecto era un comercial oficial de Samsung, así que podemos dar por hecho que la información publicada en dicho video es real, por lo que se confirma la siguiente información:

Tendremos una pantalla con agujero en pantalla llamada Infinity-O DIsplay.

Habrá 3 cámaras traseras y dos cámaras frontales.

También hay carga inalámbrica reversible para cargar otros equipos que soporten esta tecnología.

Hay un lector de huellas ultrasónico en pantalla que será mucho más rápido y seguro que cualquier otro del mercado.

Por ahora Samsung no se ha manifestado al respecto, y no sabemos si la empresa tomará cartas en el asunto contra la compañía de televisión, pero algo que no podemos negar es que este suceso ha levantado el hype horas antes de su presentación oficial.