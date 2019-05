Twitter reporta ‘error técnico’ que impide hacer búsquedas

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Un “error técnico” impide a tuiteros de todo el mundo explorar las tendencias o realizar búsquedas dentro de la red social Twitter, este domingo.

Este mediodía, internautas han reportado errores de acceso en la red social Twitter.

Al ingresar búsquedas o tendencias, la red notifica “ocurrió un error técnico".

Según el sitio Downdetector, el fallo fue reportado en todo el mundo, principalmente en Japón y Gran Bretaña.

A través de la cuenta TwitterSupport, la red social confirmó que tiene complicaciones para presentar las búsquedas.

“Actualmente estamos teniendo algunos problemas con la búsqueda en Twitter. Estamos trabajando en una solución ahora. Disculpas por las molestias!”, se lee en el tuit.

We're currently having some issues with search on Twitter. We're working on a fix now. Apologies for the inconvenience! — Twitter Support (@TwitterSupport) 12 de mayo de 2019

Como era de esperarse, las reacciones han sido inmediatas.

Please hurry I’ve got important things to see pic.twitter.com/r1YdJhjtDt — JackLeo™ (@jack_davison18) 12 de mayo de 2019

i see, i think it's only happen to me 😣 pic.twitter.com/VBUeszrpKe — Arina Zulfa Arifah 🐈 (@arinazulfaa) 12 de mayo de 2019

Hay quienes aseguran que el fallo ha permanecido en Twitter durante varias horas.

Oh it's been like over five hours..no hurry...tech guy off today? pic.twitter.com/CfbEecjr9n — RunningAwayWithYoonDo❤️ (@Nammygirl68) 12 de mayo de 2019

(Con información de cba24n)