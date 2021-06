Twitter habilita la opción de compartir tweets en Instagram

Twitter informó que está probando una opción para compartir tweets directamente en Instagram. Sin embargo, la compañía aclaró que, por ahora, está implementando esta función solo en su aplicación para iOS.

Básicamente lo que permitirá es que, cuando se presione el botón de compartir debajo de un tweet, ahora aparecerá la opción de publicar en Historias de Instagram.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS.



-management pic.twitter.com/wpjnElsRTK