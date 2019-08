Hackean la cuenta de Jack Dorsey, fundador de Twitter

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Varios mensajes racistas y violentos fueron publicados este viernes desde la cuenta oficial del cofundador y presidente de Twitter, Jack Dorsey, quien asegura que fue hackeado.

El departamento de comunicación de Twitter reconoció los hechos en un mensaje: "Somos conscientes de que @jack (nombre de usuario del presidente de la red social) se vio comprometido e investigaremos lo que ha sucedido", publicaron en su cuenta oficial.

También te puede interesar: Nuevo iPhone a la vista: Apple lanza invitaciones

De acuerdo con varios medios de comunicación, a primera hora de la tarde la cuenta del presidente de Twitter se llenó de mensajes con contenido ofensivo.

The account is now secure, and there is no indication that Twitter's systems have been compromised.