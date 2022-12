El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk ha decidido implementar nuevas modificaciones a la famosa red social, señalando como punto importante las verificaciones que van de la mano con el tema de usurpaciones de identidad, asignándolas por color, tratando que con esta autenticidad disminuyan cuentas fake en la aplicación.

La noticia se dio a conocer luego de que el multimillonario respondiera una pregunta que realizó “Crypto King”: “Twitter lanzará distinción de verificación en perfiles: azul, oro y gris” a lo que respondió Musk: “Perdón por la demora, tentativamente lanzaremos Verified el viernes de la próxima semana” Asimismo, detalló que Verified estará clasificado por tres colores:

El cheque oro para empresas, el cheque gris para el gobierno, el azul para individuos (celebridades o no) y todas las cuentas serán verificadas y se autenticarán manualmente antes de que se active el cheque.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.