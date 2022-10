Valor de Facebook cae 60% en 2022, ¿llegó el final?

¿Qué ocurre con Facebook? Mientras su competidor TikTok se expande cada vez más, en 2022 la compañía de Mark Zuckeberg solo suma pérdidas. Para muestra, un dato: el precio de la acción de Facebook (Meta Inc) bajó 4 por ciento el pasado viernes 8 de octubre para acumular en lo que va del año una caída de 60 por ciento y de 65 por ciento desde el valor más alto que alcanzó el 5 de septiembre de 2021.

Si bien 2022 no ha sido positivo para las empresas que cotizan en Bolsa, el valor de Facebook ha bajado el doble en comparación a lo que ha caído en el año el precio de otras grandes de la tecnología, como Google (-31 por ciento), Amazon (-31 por ciento) y Microsoft (-30 por ciento), y triplica el 21 por ciento en que ha bajado el precio de Apple.

El 28 de junio de 2021, Facebook se sumó al selecto grupo de las cuatro empresas anteriores que tenían una capitalización de mercado mayor a un billón de dólares. Hoy la empresa y su Director, Mark Elliot Zuckerberg, tienen una riqueza menor a la mitad de lo que tenían hace apenas 15 meses.

¿Por qué se cayó Facebook?

Los efectos negativos de la pandemia de Covid-19 y de la guerra en Ucrania: menor actividad económica, mayor inflación y el alza de las tasas de interés han afectado a casi todas las empresas de forma severa.

Sin embargo, Facebook se encuentra entre las más golpeadas: está dentro de las seis empresas con mayores pérdidas en el mercado accionario de Estados Unidos y en su punto más bajo desde enero de 2017.

Facebook todo pierde. Pierde usuarios, principalmente usuarios jóvenes, ante la competencia de TikTok, la red social de origen chino para compartir videos cortos y que tiene solo cuatro años disponible en todo el mundo.

Facebook ya no es la red preferida de la gente joven que, peor aún, la ven como la red social que usan sus padres y la gente mayor.

Información de Facebook indica que a principios de 2021 sus usuarios adolescentes (generación Z) habían disminuido un 13% desde 2019, y proyectaba una caída de 45% en los próximos dos años, de acuerdo con un análisis publicado por Forbes en agosto pasado.

En el último trimestre del año pasado, el número de usuarios en Facebook bajó por primera vez en sus 18 años de historia, con una caída de alrededor de medio millón de usuarios, informó el pasado 3 de febrero Mike Isaac en el New York Times, quien ha cubierto Facebook durante más de diez años.

Pierde ingresos, también por primera vez en su historia: Meta, la empresa matriz de Facebook, reportó ingresos de 28 mil 800 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, una caída de 1% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que fue su primera baja de ingresos año contra año desde que salió a bolsa hace diez años, en mayo de 2012.

Facebook, los hackeos y las fake news.

Han sido varios los episodios que ha enfrentado Facebook para garantizar el uso seguro de los datos de sus usuarios y la veracidad de la información que publica.

El escándalo de Cambridge Analytica es sin duda, hasta ahora, el mayor problema de seguridad, credibilidad y confianza en la historia de la empresa, pues sin el consentimiento de los usuarios se recopilaron datos de hasta 87 millones de usuarios que fueron utilizados en las campañas políticas de Donald Trump y Ted Cruz en 2016.

Dicha información se conoció a partir de las entrevistas que Christopher Wylie, antiguo empleado de Cambridge Analytica, proporcionó a The Guardian y The New York Times. En respuesta al escándalo, Facebook se disculpó y Mark Zuckerberg tuvo que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos.

Innovación, la gran crisis.

La compañía que fundó Mark Zuckerberg, cuando apenas tenía 19 años de edad, se caracterizó en sus primeros diez años por una capacidad asombrosa para innovar, agradar a sus usuarios que crecieron de forma excepcional, aumentar rápidamente su valor y comprar otras empresas de mucho éxito: Instagram en 2012 por solo mil millones de dólares y Whatsapp en octubre de 2014 por 21 mil 800 millones de dólares.

Valor de Facebook cae 60% en 2022, ¿llegó el final? (Foto: Pxhere)

Tal vez la innovación más histórica y representativa fue el lanzamiento en 2006 del "News Feed", que organizó y presentó la información en una línea de tiempo. Junto con el mayor uso de los teléfonos celulares, esa forma de presentar la información revolucionó el uso de Internet.

Sin embargo, Facebook lleva una década de no inventar cosas nuevas que tengan éxito: ha gastado mucho en aventuras muy futuristas como el metaverso y no puede adquirir más empresas porque el fantasma de las leyes antimonopolio amenaza de forma permanente a la compañía.

Mark Zuckerberg está seguro de que el futuro de Internet está en la realidad aumentada y en la realidad virtual. El año pasado su empresa gastó en metaverso más de 10 mil millones de dólares.

Sin embargo, no hay evidencia de que pueda tener éxito esta nueva apuesta. Hasta ahora el uso de la realidad virtual sigue siendo para un nicho muy reducido. Los lentes de realidad aumentada también están a años de distancia de ser usados de forma masiva.

(Con información de El Universal)