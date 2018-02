Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Apple anunció los resultados del primer trimestre del año, y los números fueron impresionantes. La empresa reportó ingresos por 88,3 mil millones de dólares, lo cual representa un incremento de un 13% respecto del mismo período del año pasado. Se trata de un récord en la historia de la empresa.

El iPhone sigue siendo el rey en este juego: el 70% de los ingresos corresponde a la comercialización de esos equipos. Y esto ocurre a pesar de que se vendieron un millón de teléfonos menos que durante el mismo trimestre del año pasado.

En los últimos tiempos se dijo que la demanda del iPhone X no había sido la esperada, y en este sentido se habló del fracaso de este "titán" con reconocimiento facial de última generación.

No hay forma de saber a ciencia cierta cuántas unidades se vendieron de ese modelo en particular, porque la compañía tan solo informa el número de ventas totales, sin diferenciar por equipo, pero si nos basamos en los dichos de Tim Cook, parece que fue todo un éxito.

"El iPhone X superó nuestras expectativas y fue el iPhone más vendido cada semana desde que se lanzó en noviembre", destacó el CEO de Apple en un comunicado oficial.

Está claro que "el fracaso" del iPhone X no le preocupa a la compañía. Aun cuando no se sepa cuántas unidades se vendieron y se decida no creer en los dichos de Cook, lo cierto es que los ingresos de la compañía se incrementaron al punto de alcanzar un récord histórico.

Esto se debe, en parte, a que Apple sacó a la venta tres móviles premium: el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone X. Este último,que cuesta casi USD 1.000, empujó el precio promedio de los iPhones a USD 796: el más alto para la marca de la manzana mordida. Se podría decir que el gigante de Cupertino apostó a volverse más premium que nunca y le salió bien.

Se viene rumoreando que el iPhone X saldrá del mercado para ser reemplazado por una versión de segunda generación con mejoras en su diseño. No sabemos si eso ocurrirá, pero en caso de que así sea, quizá se deba interpretar como parte de una estrategia para seguir creciendo más que como una muestra de debilidad o desesperación.

La compañía siempre apostó a destacarse en un segmento deluxe, para unos pocos. Algunos pocos que sienten que la empresa les da un diferencial en calidad y seguridad. Y otros pocos que se dejan llevar por su deseo de pertenecer. Ofrecer teléfonos cada vez más caros podría ser el camino que Apple busca profundizar.