VIDEO: PlayStation plagia contenido para su video y lo borra poco después

MÉXICO.- Aunque hace apenas dos días se celebró en todo el mundo los 25 años de la consola que lo cambió todo como fue la PlayStation original, la empresa nipona no ha tenido las mejores noticias, pues ha sido acusada de plagio después de publicar un video con el lineup de videojuegos de fin de año e inicios de 2020.

La división de PlayStation en Japón fue la que subió el video original a su canal de YouTube, y no tardó mucho tiempo para que los primeros artistas se pronunciaran al respecto, acusando a Sony de robar su trabajo.

El primero fue el artista ruso Oleg Kositsyn, quien publicó en twitter la parte exacta que Sony tomó sin permiso para su video promocional, y de ahí otros artistas también acusaron a Sony de plagio al tomar sus ideas de animaciones sin permiso.

El sitio de animación Catsuka, revela que el video de Sony tiene secuencias extraídas de Steven Universe de Cartoon Network, del anime FLCL y del colectivo de animación Souviens Ten-Zan, además de trabajos de estudiantes de la escuela de animación Gobelins, donde explica que Sony no se ha inspirado de dichas animaciones, sino que prácticamente las ha copiado.

