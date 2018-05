¿Quieres saber cuáles serán los juegos gratuitos de junio?

Agencia/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Nos queda un día para concluir mayo está a punto de terminar para darle paso a junio, mes que por supuesto, es de suma importancia para los videojuegos por la celebración de un nuevo E3. Además, si eres suscriptor de PlayStation Plus, sabes perfectamente que la llegada un nuevo mes significa la aparición de nuevos juegos para disfrutar en las plataformas de esta marca sin cargo extra. A continuación te presentamos qué títulos estarán disponibles para el siguiente periodo, informó el portal atomix.vg

Arrancamos con lo que habrá para el PlayStation 4. En junio podrás disfrutar del sensacional XCOM 2, juego de estrategia por turnos desarrollado por Firaxis Games que causó sensación en 2016 por su gran diseño de mecánicas y niveles. Ahora que si lo tuyo es algo más arcade que ponga a reto tus reflejos y habilidad con el control, te gustará saber que también podrás descargar el muy divertido Trials Fusion.

Pasando al PS3, en junio podrás jugar Zombie Driver HD y Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, mientras que el PS Vita estará recibiendo a Atomic Ninjas y a Squares.

Pues ahí lo tienes. La verdad es que la oferta de junio de PS Plus está bastante interesante. Esperamos a que nos cuentes en los comentarios qué juegos tienes planeado bajar.

Recuerda que la conferencia de PlayStation en E3 2018 se llevará a cabo el siguiente lunes 11 de junio en punto de las ocho de la noche, tiempo del centro de México y en Atomix podrás seguir toda la cobertura en vivo.

XCOM 2: War of the Chosen ya está disponible para PS4 y Xbox One https://t.co/wqUSC54Y93 #tecnologia pic.twitter.com/BpNf95JvUv