MÉXICO.- Debido a las diversas temáticas con las que cuentan los videojuegos, es que se creó un organismo encargado de clasificarlos para que cualquier persona que quisiera adquirir algún juego, supiera qué tipo de contenido encontraría en su compra. Es por ello que en desde 1994 los videojuegos han sido clasificados por la Entertainment Software Rating Board (ESRB) para advertir de su contenido.

Con la evolución de los juegos y los elementos que se pueden encontrar en ellos, la clasificación ha tenido que cambiar también, y la más reciente tiene que ver con los nuevos modelos de compra de complementos. La ESRB anunció la implementación de una nueva etiqueta para advertir de las cajas de botín o artículos similares que brindan al jugador recompensas aleatorias.

"Este nuevo elemento interactivo, Compras en el juego (incluye artículos aleatorios), se asignará a cualquier juego que contenga ofertas en el juego para comprar productos digitales o primas con moneda del mundo real (o con monedas virtuales u otras formas de moneda del juego) que se puede comprar con moneda del mundo real) para los cuales el jugador no sabe antes de comprar los productos digitales específicos o las primas que recibirá (por ejemplo, cajas de botín, paquetes de artículos, premios misteriosos)" señaló la asociación a través de un comunicado.

Es así que la nueva etiqueta "Compras dentro del juego (incluye artículos aleatorios)" para clasificar los videojuegos, se creó con la finalidad de indicar cuando un videojuego incluye la compra de artículos aleatorios, generalmente conocidos para los gamers como cajas de botín o loot boxes. En cuanto a la forma en que la asociación decidió nombrar a este tipo de artículos, decidió no optar por "cajas de botín" ya que esta denominación no es muy conocida por aquellas personas que no son jugadores dedicados. Además, con la mencionada etiqueta, se espera incluir a todas las formas existentes de compras aleatorias en los juegos y advertir sobre su presencia, ya que aunque se gaste inclusive dinero real, estas no garanticen tener el contenido deseado.