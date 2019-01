Advierten de un nuevo virus que se propaga por WhatsApp

Agencia

MÉXICO.- Parece ser que los hackers han encontrado el sitio idóneo para realizar sus fraudes, y no es más que uno de los servicios de mensajería instantánea más populares de la actualidad: WhatsApp.

Esto se dice porque recientemente se ha dado a conocer un virus que se propaga a través de la app y que sólo busca robar los datos personales de los usuarios con smartphones, indicó el portal UNOCERO en su sitio web.

De acuerdo con las investigaciones que realizó la Policía Cibernética de Oaxaca, se trata de un virus mutado, es decir, uno que previamente se había identificado como “virus navideño” y que hoy en día ha cambiado su formato.

Se cree que se ha modificado para que las personas caigan fácilmente, pues ahora trae consigo otro tipo de texto que hace alusión a un enlace que debe consultarse para saber si el nombre propio está en la lista de los trabajadores que ejercieron de 1999 a 2018, y de esta manera puedan retirar hasta $40,000 de ISS México.

Por supuesto que todo es una trampa, ya que al ingresar al link se está dando acceso hacia la información privada que existe en el celular, logrando que terceras personas se hagan de ella y lo puedan usar a su conveniencia.

Con base en esto es importante saber cuáles son las medidas que se pueden tomar, las cuales van desde no abrir el enlace ni por curiosidad, no reenviarlo y mucho menos dar datos personales en mensajes sospechosos. Así que cuéntales a todos los que puedas para que no caigan en esta estafa.