¿Adiós Netflix? Walmart lanzará su plataforma de video gratuita

ESTADOS UNIDOS.- Una de las compañías que ha trascendido la barrera del tiempo y que se ha posicionado como una de las más gustadas por el público es Walmart, y esto se debe a la manera en que ha sabido incluir todo tipo de productos en sus tiendas, algo que en la actualidad sigue fomentando.

Esto último se refiere a que ahora serán ellos quienes se incluyan en los servicios de entretenimiento, todo con el fin de expandirse y por qué no, ser la nueva competencia de Netflix y Amazon; por lo tanto, Walmart llegará a las plataformas de streaming, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Para poder competir con dichas empresas, se deberá tener contenidos de calidad, y para poder realizarlos, Walmart se unió con el estudio de producción MGM, así que se planean tener producciones variadas para abarcar todo tipo de público.

Dichos programas originales, podrán ser vistos en el servicio de transmisión de video Vudu, y aunque no se sabe mucho sobre los costos que éste tendrá, sí se conoce que habrá un catálogo de películas y series de televisión que se pueden ver de manera gratuita, pero con publicidad llamado Movie On Us.

Aunque también habrá una opción sin publicidad para los usuarios que abonen dinero, porque se sabe que a las personas no les gusta estar viendo un anuncio cada vez que miran una película.

De acuerdo a ello, habrá películas icónicas que se han vuelto sagas como Rocky, James Bond, el Hobbit, Comando Especial y RoboCop; el estreno del primer programa se realizará el primer trimestre de 2019.

Por si todo lo anterior fuera poco, se ha comentado que en un futuro no muy lejano, los usuarios podrán comprar varios productos de Walmart, cada vez que lo vean en algún anuncio que salga como publicidad en el servicio.

Por ahora, sólo queda esperar a que se dé más información sobre el hecho de que Walmart llegará a las plataformas de streaming en la cumbre de la Agencia Interactiva de Publicidad, donde se muestran los nuevos productos en los que estuvieron trabajando varias compañías.