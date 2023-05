Warner Bros Games anuncia fecha de lanzamiento de “Mortal Kombat 1”

Warner Bros. Games y NetherRealm Studios anunciaron oficialmente este jueves “Mortal Kombat 1”, la nueva entrega de la exitosa franquicia de videojuegos de peleas, que se ha mantenido como una de las favoritas de los gamers.

Su lanzamiento ha sido programado para el 19 de septiembre de 2023, además de ello proporcionaron detalles del anticipado juego aclarando que se ambientará universo renacido, creado por el Dios del Fuego “Liu Kang”, por lo que presentarán versiones distintas de personajes emblemáticos de la saga como los fanáticos nunca los han observado antes, dando la oportunidad de contar nuevas historias.

Además anticiparon que habrá varios giros inesperados en lo que concierne a la trama que seguirán y a las rivalidades clásicas, pretendiendo sorprender a los fans y atrayendo a nuevos jugadores a la franquicia que cumplirá 30 años de existencia.

Entre las novedades más destacadas es que se añadirá a los denominados Kameo Fighter, que aportará una plantilla de personajes que pueden apoyar en los combates, además de ello prometieron nuevos elementos de juego.

Warner mantiene Mortal Kombat como una de sus principales franquicias a la par de que reinventan en cuestión de videojuegos, están trabajando en seguir expandiendo las historias live action en el cine prueba de ello es que están preparando la segunda película.

There is always something worth fighting for. #MK1 pic.twitter.com/R14rDnR6Qe