Lo nuevo que llegará a WhatsApp: los 'Stickers'

MÉXICO.- Desde la aparición de LINE, los stickers o pegatinas han sido un factor clave en las aplicaciones de mensajería instantánea, al nivel de los gifs. En Telegram, por ejemplo, sucesor del servicio japonés en este sentido, es común comunicarse con packs de stickers creados por los propios usuarios, y van desde series o películas hasta gestos hechos con selfies personales. Ahora, en el marco del F8, el evento de desarrolladores de Facebook, una de las conferenciantes ha anunciado que los stickers en WhatsApp serán una realidad próximamente, indica el portal de noticias HiperTextual en su sitio web.

A diferencia de la videollamada en grupo de WhatsApp e Instagram, para esta función no han dado fecha, dejándolo en un simple y efectivo "pronto". Tampoco han aclarado si la gestión de stickers en WhatsApp será tan avanzada como la de Telegram, permitiendo al usuario crear y compartir packs, o si, por el contrario, sólo habrá algunos integrados y tendremos que conformarnos con novedades cada cierto tiempo, como ocurre en el caso de los stickers.

Lo que todas estas nuevas funciones dejan claro es que WhatsApp ya no es el servicio o compañía que solíamos conocer y en el que los cambios no llegaban. Desde que implementó llamadas, la aplicación no ha dejado de recibir novedades, poniéndose ya al mismo nivel de Telegram y reduciendo sus grandes déficits. Sólo el soporte multidispositivo es algo que se puede echar en falta, pero resulta incompatible con el cifrado de extremo a extremo, cuya seguridad, por cierto, habría sido uno de los motivos de Jan Koum para abandonar Facebook.

