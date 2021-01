WhatsApp asegura que no compartirá con nadie tus conversaciones

Cancún, Quintana Roo.- Tras el último escándalo de WhatsApp sobre el cambio de sus términos y condiciones detallando que compartirá información con el resto de las empresas del conglomerado de Mark Zuckerberg.

Debido a ello, 25 millones de usuarios descargaron Telegram en tan solo 72 horas, así lo informó la aplicación.

Tal ha sido el impacto que ha recibido WhatsApp, que Will Cathart, cabeza de la aplicación, hizo hincapié en que el contenido de las conversaciones no forma parte de la información que se compartirá con Facebook.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

Afirmó que los mensajes de las dos mil millones de personas que usan la aplicación en el mundo, están encriptados, por lo que la empresa no tiene acceso a los chats o llamadas, así como tampoco Facebook.

Además de aclarar que no compartirá ningún dato de los usuarios, aclaró que la plataforma no tiene acceso a la ubicación compartida de los usuarios, que no lleva un registro de a quiénes mensajea o marca un usuario.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ