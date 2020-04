WhatsApp lanza nuevos stickers con tema de coronavirus

Ciudad de México.- La app de mensajería WhatsApp y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron este martes un nuevo paquete de stickers llamado "Juntos en casa", el cual tiene el objetivo de expresar "varios de los momentos y emociones por los que todos estamos pasando actualmente".

A través de un comunicado, ambas organizaciones señalaron que los stickers están disponibles en 10 idiomas: árabe, alemán, español, francés, indonesio, inglés, italiano, portugués, ruso y turco.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd