Whatsapp lanza una nueva función

ESTADOS UNIDOS.- Los grupos en WhatsApp suelen ser una de las funciones mas usadas y es donde se generan más notificaciones en los smartphones. Para evitar esto y tener mayor control sobre esa función, Whatsapp pronto implementará una función para discernir quién puede agregar a una persona a un chat de grupo.

El nuevo apartado de Grupos, cuya fecha de lanzamiento aún no es conocida, habrá tres opciones acerca de quién puede agregar a un usuario a un chat grupal: “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”. Hasta el momento, no se conoce si esta opción también será una alternativa, pues han pasado varios meses desde que se pusieron a prueba las funciones y aún no lo hacen oficial.

La finalidad de WhatsApp al lanzar esta nueva función es usar de manera responsable las redes sociales, además de estar motivadas por un “compromiso con la seguridad y privacidad” de los usuarios.