Nueva actualización: WhatsApp limita reenvíos de mensajes

Ciudad de México.- WhatsApp comenzó a mostrar avisos a sus usuarios cuando reenvían mensajes. De momento no todos tienen esta opción activada y actualizar no garantiza recibirla, porque no parece depender enteramente de la versión de la aplicación.

Hace meses que se había previsto esta nueva garantía de reenvío de mensajes, si bien en un primer momento parecía mucho más 'agresiva' en sus avisos: si reenviabas un mensaje, avisaría tanto a la persona que recibe el mensaje reenviado como quien en un primer momento lo había escrito, informa el portal Milenio.

Sin embargo, en la versión que se ha implementado finalmente, sólo se avisa al receptor, no al emisor. De momento, no ha llegado la actualización que incluiría cuentas verificadas de marcas y empresas que podrían enviar mensajes a los usuarios, lo que sería introducir publicidad directa por primera vez en WhatsApp.

La tensión por este tipo de cambios es lo que ha llevado a la progresiva salida de los fundadores de la aplicación tras su compra por Facebook.

WhatsApp inició una prueba para aplicar límites a los reenvíos de mensajes que se aplicarán a todos sus usuarios, informó este jueves la aplicación de mensajería propiedad de Facebook Inc, después de una serie de incidentes violentos en India motivados por mensajes falsos en redes sociales.

La app señaló que en India probará además un límite de reenvíos menor —a cinco conversaciones— y eliminará el botón para compartir rápidamente los mensajes multimedia. Los habitantes de India reenvían más mensajes, fotografías y videos que los de cualquier otro país del mundo.

Las golpizas y muertes provocadas por mensajes incendiarios falsos en India, el mayor mercado de Whatsapp con más de 200 millones de usuarios, generaron una pesadilla de relaciones públicas para la empresa y motivaron llamados de las autoridades para que adopte medidas de inmediato.