Xbox Series S y X: confirman que juegos no serán compatibles

Ciudad de México.- Una de las noticias que los gamers agradecieron desde que se empezaron a conocer las características de las consolas de Xbox, Series S y X, es que las versiones anteriores de los juegos serían compatibles con la nueva generación y ahora Microsoft ha dado más detalles al respecto.

A unos días de que las Xbox Series S y X salgan a la venta oficialmente en nuestro país (10 de noviembre) la compañía ha dado un poco más de claridad sobre cómo funcionará la compatibilidad con versiones anteriores y confirmó que casi todos los juegos que se ejecutan en Xbox One, incluidos los títulos de Xbox y Xbox 360, funcionarán en las nuevas consolas el día del lanzamiento.

Esta información se dio a conocer por Jason Ronald, Director of Program Management and Xbox Series X, a través de su cuenta de Twitter.

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch.