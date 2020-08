Xbox se suma a la euforia por Wonder Woman y rifará consolas edición exclusiva

Cancún, Quintana Roo.- Microsoft no quiso quedarse solo con el próximo lanzamiento de su consola que a la mayoría nos tiene con la expectativa.

La compañía quiso ir más allá y se sumo a la euforia por la nueva película de “Wonder Woman 1984” y anunció este martes tres consolas de Xbox One inspiradas en la cinta, cabe mencionar que dos de las consolas se rifará y otra se subastará. Cada una de ellas viene acompañada de un control que también fue personalizado para combinar con el aspecto de la consola.

RT this post for a chance to win a custom Xbox One X display inspired by WONDER WOMAN 1984, coming to theaters. Experience the wonder. #WW1984Xbox #WW84 #Sweepstakes



Open in XBL Countries, 18+. Ends 9/17/20. Rules: https://t.co/l8pzghsCN0 pic.twitter.com/CcEEIy8G9j