Xiaomi presenta su nueva smart band y es más económica que la anterior

MÉXICO.- Hace algunos días, mencionamos cuándo Xiaomi presentaría su nueva Mi Smart Band en la India y ya lo hizo realidad.

Xiaomi presentó oficialmente la Mi Smart Band 3i, una pulsera de monitorización física que es aún más barata que la Mi Smart Band 4, que fue presentada oficialmente antes de verano, indica el portal de noticias Unocero.

Previamente, no se tenía tanta información al respecto, así que se creía que se trataría de una nueva Xiaomi Mi Smart Band 5 o de una variante de la Mi Band 4, pero no fue ni una, ni otra.

La Mi Smart Band 3i está por debajo de la Mi Smart Band 4 tanto en prestaciones, como en precio. De hecho, en India se comercializará por 1.299 rupias, lo que equivale a 350 pesos mexicanos aproximadamente, mientras que la Band 4 rebasa los 600 pesos.

