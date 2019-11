¿Y Samsung? Huawei presenta la tablet más poderosa del mercado

Agencia

MÉXICO.- La situación con Huawei parece ir viento en popa, pues no solo EUA ha estado otorgando algunas licencias para que las empresas norteamericanas trabajen con Huawei, sino que la marca ha estado presentado productos regularmente, y la mayoría de estos están causando mucho interés por parte del público internacional.

Y justo hoy la marca ha presentado en China varios productos nuevos, y sin duda que el más interesante ha sido la nueva Huawei MatePad Pro, su tablet más interesante al día de hoy, y la cual presume de ser la más poderosa del mercado, al menos en lo que respecta al mundo Android, indica el portal de noticias Unocero.

Una tablet que llega para con la iPad Pro

Como bien sabes, Android no es muy popular para las tablets, y al día de hoy el mejor rival de la iPad Pro es la Galaxy Tab S6, sin embargo, las cosas se han puesto difíciles para Samsung con la llegada de la Huawei MatePad Pro, la cual no solo tiene un diseño muy interesante, sino que también llega con elementos que la tablet de Samsung no tiene.

Las especificaciones de la Huawei MatePad son las siguientes:

Pantalla perforada, marcos muy delgados y el mejor procesador móvil del momento

Como podemos ver, la Huawei MatePad Pro tiene el último procesador de la firma china, el Kirin 990, el cual presume de ser el procesador más poderoso del mundo para smartphones Android al día de hoy.

Junto con él, viene una memoria RAM con 8 GB, y el almacenamiento interno puede incluso llegar hasta los 512 GB. Por otro lado, Huawei también ha querido poner unos marcos muy delgados en su tablet, aunque para ello ha tenido que incluir una pantalla perforada para colocar la cámara frontal.