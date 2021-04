¿Ya no más videollamadas? Google Meet dejará de ser gratuito hasta esta fecha

MÉXICO.- Cuando la emergencia sanitaria por COVID-19 nos obligó a quedarnos en casa, diversas compañías se solidarizaron con los usuarios y comenzaron a ofrecer de manera gratuita funciones y servicios que normalmente eran de pago. Es el caso de Google Meet que, hasta el año pasado, era una herramienta exclusiva para los suscriptores de G-Suite y dejó libres todos sus beneficios, algunos de los cuales están por terminar.

Primero hay que decir que, desde el año pasado Google ya había anunciado que seguiría ofreciendo Meet de manera gratuita a los usuarios. Los únicos cambios que ha hecho a lo largo de los meses es restringir algunas funciones. En ese sentido, las videollamadas de hasta 24 horas dejarán de estar disponibles pronto.

Inicialmente Google había señalado que la fecha para restringir el tiempo de las conferencias sería el pasado 31 de marzo de 2021. Sin embargo, decidió ofrecer el tiempo libre por más meses. Por lo que ahora será hasta el 30 de junio que las personas podrán hacer videollamadas por hasta 24 horas sin interrupciones, informó por medio de su cuenta oficial de Google Workspace en Twitter. Llegando al mes de junio, las videoconferencias por este medio sin pagar la suscripción a Workspace serían de 60 minutos y, como sucede en otras plataformas como Zoom, los usuarios deberán volver a iniciar sesión y abrir una nueva reunión si quieren seguir con la conversación.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr