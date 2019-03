Youtube tira la toalla: No competirá contra Netflix

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La plataforma YouTube habría cancelado los planes de comedias y dramas caros, aseguraron personas con conocimiento del tema, lo que constituye un retroceso respecto a sus ambiciones de ser un servicio pago con programas de calidad cinematográfica.

De acuerdo a Infobae, la compañía propiedad de Google ha dejado de aceptar propuestas de programas guionados caros, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la decisión no se ha anunciado. Los programas desechados comprenden el drama de ciencia ficción "Origin" y la comedia "Overthinking with Kat & June", lo que lleva a sus productores a buscar nuevas sedes para los programas, agregaron las personas.

La retirada de la competencia directa con Netflix Inc. y el servicio Prime Video de Amazon.com Inc. refleja el elevado costo necesario para enfrentar a esos actores establecidos, incluso tratándose de un gigante tecnológico rico como Google. YouTube generó más de US$15.000 millones en ventas de avisos el año pasado sin una amplia serie de producciones ostentosas y concluyó que su dinero está mejor invertido en música y juegos.

"En cierto sentido, nunca se lanzaron de lleno a la estrategia", dijo Anthony DiClemente, analista de Evercore ISI. "No tenían suficiente munición. La batalla habría sido muy desigual".

El cambio de estrategia, del que dio cuenta por primera vez el Hollywood Reporter, significa que todos los programas de YouTube se emitirán gratis.

El cambio también plantea preguntas respecto del futuro a largo plazo de Susanne Daniels, jefa de producciones originales de YouTube desde 2015..

"Si bien en cierto modo es halagador ser tema de rumores en Hollywood, sepan que tengo un firme compromiso con YouTube y que estoy impaciente por dar a conocer nuestra excelente serie de programas originales, tanto nuevos como ya conocidos", dijo Daniels en un correo electrónico.

Daniels, una respetada veterana de la televisión, se incorporó a la compañía para desarrollar y producir programas originales destinados a hacer del servicio de suscripción de YouTube un competidor viable de Netflix, Amazon y Hulu. Ahora esos esfuerzos se concentran más en programas como "What the Fit", de Kevin Hart.