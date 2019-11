YouTube podría eliminar tu cuenta si no eres "comercialmente viable"

Agencia

MÉXICO.- Desde el día de ayer YouTube ha estado notificando a través de su aplicación para dispositivos móviles como por correo electrónico que habrá nuevos términos y condiciones del servicio, los cuales entrarán en vigor a partir del próximo 10 de diciembre de 2019.

En los nuevos términos y condiciones hay algunos cambios que se explican con mucho más detalle en comparación con los que se aplican al día de hoy, sin embargo, hay una parte que ha generado polémica entre usuarios y creadores de contenido donde se explica que podrían expulsarte si ya no eres comercialmente viable, sea lo que eso signifique, indica el portal de noticias Unocero.

«YouTube may terminate your access, or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube reasonably believes that its provision of the Service to you is no longer commercially viable.