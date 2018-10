YouTube responde: trabajamos en reparar la falla

Redacción/SIPSE

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- A través de un mensaje en la red social Twitter, YouTube confimó las fallas en el sistema y asegura que está trabajando para volver a la normalidad lo más pronto posible.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.