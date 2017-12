Llega el 'YouTube Rewind' con lo mejor del año (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2017 está a unos días de terminar y YouTube lo sabe. Por eso, como cada año, la plataforma de videos recopiló los más vistos en un divertido clip.

YouTube Rewind muestra lo mejor de la música, las tendencias, los memes y los personajes que trascendieron dentro de la comunidad de usuarios de este servicio alrededor del mundo. Esto incluye unos 300 youtubers, estrellas virales, músicos y celebridades de más de 20 países, así como programas, animaciones y contenido de todo tipo, informa el portal Tec view.

La tradición Rewind de YouTube comenzó hace cinco años y, hasta ahora, estos clips suman 750 millones de vistas aproximadamente, de acuerdo con un comunicado de la firma.

Junto con estos datos, se dio a conocer también la lista de lo más reproducido en México. Estos fueron los resultados:

Top 10 de videos (no musicales)

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee & JUSTIN BIEBER (PARODIA/Parody) ESE GRINGO

REVELAMOS NUESTROS SECRETOS | LOS POLINESIOS VLOGS

7 Bromas Que Harán ENOJAR A Cualquiera

5 Fidget Spinners que puedes Crear tú Mismo

Cuidamos de 3 Adorables Hámsters

ROAST YOURSELF CHALLENGE / Kimberly Loaiza Ft. JD PANTOJA

Si Te Ries Pierdes – w2m Crew ♛

Así quedó mi auto después del accidente…

11 COSAS que DEBES de SABER del ECLIPSE SOLAR del 21 de AGOSTO

NOS OBLIGARON A HACER UN VIDEO JUNTAS Y ESTO PASO… | CAELI FT YOSSTOP

Top 10 de videos musicales

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Maluma – Felices los 4 (Official Video)

Christian Nodal – Adiós Amor

J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

Una Lady Como Tú – MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

Wisin – Escápate Conmigo (Official Video) ft. Ozuna

El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

Balvin – Si Tu Novio Te Deja Sola ft. Bad Bunny