Zoom cae a nivel mundial, en el regreso a clases en México

Ciudad de México.- En el regreso a clases de educación básica en el país, la plataforma de Zoom, utilizada para clases a distancia por internet, presenta fallas.

"Hemos recibido informes de usuarios que no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom", informa el servicio en su cuenta de Twitter.

Agrega que están investigando y darán las actualizaciones sobre el problema a medida que las tengas.

"Nos disculpamos por cualquier inconveniente", declararon.

If you're having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We're so sorry about the inconvenience.