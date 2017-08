Agencias de viajes de Yucatán crean filtro contra fraudes

Ante los fraudes registrados en la temporada alta de vacaciones, agencias de viajes de Yucatán se organizaron para crear un padrón en el que sólo estén registradas las que tengan 2 años en el mercado, estén dadas de alta ante las autoridades y que tengan un domicilio establecido para que el usuario acuda para señalar algún reclamo.

Este miércoles en representación de 20 agencias de viajes, Ricardo González Pérez manifestó que “el objetivo es trabajar para la revalorización de la importancia de las agencias de viajes, a raíz de que en cada temporada alta durante los últimos cinco años se dan fraudes de gente que compra de buena fe a algún ‘agente’, que nos están establecidos, que no son formales y que cada vez son más, eso daña a nuestros clientes, que luego acuden a las agencias como una desconfianza muy grande por lo que ven, no necesariamente por lo que han vivido”.

En este sentido, dijo que las agencias de viajes establecidas en el sureste del país se están agrupando e integrando en un movimiento que surgió hace una semana, en este momento son 20 agencias y que a diario se van sumando más empresas del ramo.

“Tenemos requisitos entre los cuales figura que la agencia de viajes tenga dos años de operación, que el alta y el registro federal sea con la operación y la actividad de agencia de viajes o agente de viajes, y también que esté ubicado en un lugar físico y establecido para vender viajes, puede ser un local, que proporcionen so fotografías del interior y el exterior, la identificación oficial y tarjeta de presentación, con estos requisitos ya se puede pertenecer a esta agrupación”.

González Palma agregó que preparan una campaña que difundirán a través de redes sociales con mensajes sobre la importancia de la labor del agente de viajes.

“Qué importancia puede tener una agencia de viajes establecida y segura para un viaje, México es un país en el que la mayoría de las personas es de escasos recursos, y hay un 40 por ciento que tiene posibilidades de viajar al menos una vez al año, si estos últimos caen en manos de alguien que no está establecido, que no tiene escrúpulos y que a lo mejor se dedica a hacer fraudes utilizando tarifas irrisorias, y no tienen una opción de reclamo, están en grave problema”.

Ricardo González expuso que en esta temporada alta de verano en esta entidad se han registrado diversos casos de fraudes en la venta de paquetes por presuntas agencias de viaje que no tienen un local establecido.