MÉRIDA, Yuc.- En menos de 24 horas, entre el viernes y sábado, cinco hombres se quitaron la vida: tres en poblaciones del interior del Estado y dos en Mérida. Con estos cinco casos, que ocurrieron luego de discusiones con sus parejas sentimentales, ya van 102 muertes autoinfligidas en Yucatán en el primer semestre de 2017.

Los casos que se presentaron fuera de la capital yucateca reportaron a un hombre que se disparó con una escopeta en el cuello en una comisaría de Valladolid; otro se ahorcó en Kinchil y el tercero también se colgó en su casa en Cantamayec. Puedes lees la información de estos casos aquí.

Mientras que dos casos más se reportaron este sábado en Mérida:

Manuel J. C. P., quien estaba decidido desde hace tiempo a acabar con su existencia. No sólo había intentado suicidarse una y otra vez cada vez que se encontraba en estado de ebriedad, sino que tan esta madrugada de sábado trató de hacerlo tres veces, hasta que por fin, consiguió su macabro fin. Este hombre de 34 años de edad vivía en un predio de la Colonia Maya, en el norte de Mérida, acompañado de su esposa Nancy V.; quien siempre evitaba el suicidio. Sin embargo, ayer la mujer se fue a dormir y ya no pudo evitar el cuarto intento de su marino.

Al despertar por la mañana, finalmente su esposo había logrado su cometido. Se mató enredándose fuertemente el cuello en el brazo de la hamaca. La afligida señora informó de los hechos a sus familiares, quienes pidieron una ambulancia, pero los paramédicos que llegaron sólo pudieron informarle que ya nada se podía hacer.

En el último caso de este inusual jornada, anoche, en Ciudad Caucel, otro hombre –aún no identificado- se suicidó por la vía del ahorcamiento, aparentemente también por problemas con su pareja.