Patrica Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- No devuelve el pago uno de cada cuatro beneficiarios de los créditos sociales para la creación o ampliación de negocio que otorga el Gobierno del Estado. De los dos mil 409 personas beneficiadas, 602 argumentaron problemas para su retribución, reportó la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.

De acuerdo con la dependencia, esos préstamos no necesitan aval ni garantía y su tasa de interés es menor al siete por ciento anual y brinda la posibilidad de recibirlo nuevamente al devolver a tiempo el monto completo.

Los montos proporcionados pueden ir desde 20 mil pesos, para capital de trabajo con un plazo de 18 meses; hasta 50 mil pesos si se requiere una inversión en equipamiento con un plazo de 36 meses con periodos de prórroga de dos meses; y con monto mixto puede llegar a 35 mil pesos con plazos de hasta 24 meses.

Sin embargo, debido a que no una gran parte no cumple con el pago difícilmente se logra recuperar el monto, ya que el crédito es a fondo perdido y de palabra, de manera que no obliga a los beneficiarios a devolver el recurso y no tiene repercusiones legales, simplemente no se les renueva el préstamo.

No renuevan

En lo que va en esta administración, de los dos mil 409 créditos sólo han renovado 167 personas, lo que demuestra poco interés en volver a obtener el recurso.

Para mayor información puede visitar la Sedesol, calle 64 #518 x 65 y 67, Col. Centro.

