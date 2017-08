Denuncian a 16 ex alcaldes de Yucatán por desvíos de más de 80 mdp

Israel Cárdenas/MILENIO NOVEDADES

MÉRIDA, Yuc.- La Auditoría Superior del Estado interpuso un nuevo paquete de 16 denuncias penales en contra de ex presidentes municipales de la administración 2012-2015 ante la Fiscalía General del Estado por presunto daño patrimonial por más de 80 millones de pesos.

Ayer el auditor superior del Estado, Mario Can Marín precisó que estas son las primeras 16 querellas que interpone en contra de ex alcaldes en lo que va de su gestión que inició el pasado 6 de julio, tras una investigación a las cuentas públicas de los ex funcionarios correspondiente al año 2015.

Entre los ex alcaldes denunciados figuran la de Halachó, María Cecilia Abraham Hoyos por presunto daño patrimonial de 30 millones de pesos; la ex alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex por daño patrimonial de 20 millones de pesos, esta es la segunda denuncia en su contra, la primera fue por el monto de 4 millones 120 mil 761.36 pesos.

Asimismo en contra del ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim por daño patrimonial de 16 millones de pesos; el ex alcalde de Dzoncauich, Renan Alberto Cocom Verde por presunto daño patrimonial de 9 millones de pesos; y de la ex alcaldesa de Hoctún, Flor Mireya Acosta Novelo por presunto daño patrimonial de 9 millones de pesos; en este contexto Can Marín expuso que al momento de la entrevista no recordaba los demás nombres de los ex alcaldes denunciados ante la Fiscalía.

“Ya procedimos con 16 denuncias del periodo 2015, integramos bien los expedientes para que se proceda, yo las presenté ante la Fiscalía, están debidamente integradas y con todo el formalismo que requiere la denuncia”.

Mario Can explicó que entre los motivos para interponer las querellas en contra de los 16 ex alcaldes están la falta de comprobación de documentos, falta de firmas de recibos, falta de procesos de contabilidad, falta de facturas de proveedores, entre otros.

“Las denuncias anteriormente mencionadas son por hechos posiblemente delictuosos por omisión al momento de exhibir la información que acredite el adecuado ejercicio de los recursos públicos”, informó la Auditoría Superior del Estado.

El entrevistado agregó que los ex alcaldes denunciados tienen la opción de subsanar las faltas señaladas pero ahora ante la Fiscalía General del Estado.