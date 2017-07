Jorge Moreno

MÉRIDA, Yuc.- La señora Marcia Mijangos Rodríguez, oriunda del estado de Zacatecas, quien radica en Mérida desde hace más de 20 años dice que su sobrino le regaló un anillo que estaba “embrujado”, y desde ese entonces han pasado cosas raras en su casa: “Incluso han ido a bendecir mi casa dos veces y le han hecho limpias”.

Y agrega: “Me regaló el anillo hace dos años y desde ese entonces mi negocio decayó drásticamente; mi esposo me dejó, me enfermo muy seguido y siempre me pasan cosas negativas. Estuve investigando en Internet y el caso del anillo de mi sobrino es muy parecido al del famoso actor Rodolfo Valentino”.

La señora se refiere a un caso que se ha manejado con mucho hermetismo, pero es real, pues en la bóveda de un banco de Los Ángeles se encuentra un anillo de plata con una piedra semipreciosa. No es un anillo especial o incluso ni valioso y lo más probable es que nadie se atreva a usarlo de nuevo.

El anillo se encuentra en la cámara acorazada, ya que tiene una de las maldiciones más malignas de la historia de lo oculto. Los sucesivos propietarios han sufrido lesiones, mala suerte, incluso la muerte. Y muchas personas todavía creen que fue este anillo fue el que envió prematuramente a Rodolfo Valentino a la tumba. Ciertamente, los incidentes violentos que la han rodeado en los últimos años Demuestran que hay demasiadas coincidencias.

La historia

Rodolfo Valentino (6 mayo 1895 a 23 agosto 1926) fue un actor italiano, símbolo sexual e icono del pop temprano. Conocido como el “Latin Lover”, fue una de las estrellas más populares de la década de los años 50 y una de las estrellas más reconocidas de la época del cine mudo. Conocido por su trabajo de El Hijo del Caid y Los cuatro jinetes del Apocalipsis .

Fue en 1920 cuando Valentino, en la cima de su éxito, vio el anillo en una joyería de San Francisco. El propietario le advirtió de que el anillo tenía mal de ojo, pero Valentino lo compró. Él lo llevaba en su siguiente película, El Hijo de Caíd . Fue el mayor fracaso de su carrera y no hizo una película en los próximos dos años. Valentino dejó de portar la joya y una semana después de terminar esta película se fue a Nueva York de vacaciones. Con el anillo puesto sufrió un ataque agudo de apendicitis. Dos semanas más tarde murió.

Poco después de la prematura muerte de Rodolfo Valentino, en agosto de 1926, comenzaron a circular historias que el fantasma del gran Latin Lover se le veía en los lugares favoritos de este. Falcon Lair, la casa de sus sueños, que había construido junto a su esposa Natacha Rambova, se convirtió en el sitio con mayor frecuencia de manifestaciones de ectoplasmia del difunto Valentino.

Pola Negri, una famosa estrella de películas femeninas de la época, pidió tener un recuerdo de Valentino, eligió el anillo y casi de inmediato sufrió un largo período de enfermedad que amenazó con poner fin a su carrera. Un año más tarde, durante la convalecencia, conoció a un artista que fue casi el doble de Valentino, Russ Colombo.

Miss Negri quedó tan impresionada por el parecido que le dio el anillo de Rodolfo, diciendo: “Desde el primer Valentino a otro.”

A los pocos días de recibir el regalo, Russ Colombo murió en un extraño accidente de tiro. Su primo pasó el anillo al mejor amigo de Russ, Joe Casino.

También en la cúspide de su popularidad como artista, Casino no se arriesgó con el anillo, en lugar de llevarlo, se lo guardó en una vitrina en la memoria de su amigo muerto. Cuando se le preguntó si lo donaría a un museo de reliquias de Valentino, él se negó, diciendo que lo tenía por razones sentimentales. Con el tiempo, Joe Casino olvidó la mala reputación del anillo y se lo puso. Una semana más tarde, todavía con el anillo, fue atropellado por un camión y murió.

Cuando se le preguntó qué se proponía hacer con el anillo, el hermano de Joe, Del, explicó que no podía dejarse intimidar por una maldición o mala suerte, o un fantasma, o lo que fuera. Él no creía en esas cosas. Casino llevó el anillo durante un tiempo y nada raro pasó. Luego se lo prestó a un coleccionista de reliquias de Valentino, quien tampoco tuvo efecto negativo. Esto causó que varios periódicos especularan que la influencia maligna del anillo había llegado a su fin.



Una noche, poco después, la casa de Casino fue robada. La Policía vio al ladrón, un hombre llamado James Willis, huyendo de la escena. Uno de ellos disparó un tiro de advertencia, pero la bala fue muy baja y mató a Willis. Entre el botín que se encuentran en su poder estaba el anillo de Valentino.

Jack Dunn, un excompañero de patinaje en hielo de la estrella Sonja Henie, tenía un gran parecido a Rudolph y se le pidió hacer una prueba de cine para el papel. El vestido de Valentino era necesario en dicha prueba y también llevaba el anillo maldito. Tenía 21 años de edad en ese momento; Dunn murió diez días después de una rara enfermedad de la sangre. Después de esta tragedia el anillo se mantuvo fuera de la vista y sin uso por cualquier persona otra vez, pero no parecen frenar su influencia fatal.

Un año después de la muerte de Jack Dunn, un osado ataque se llevó a cabo en plena luz del día en un banco de Los Ángeles en la que los ladrones escaparon con un botín de más de 200 mil dólares. En una emboscada policial posterior, dos de la banda fueron capturados y tres transeúntes resultaron gravemente heridos. El líder de los ladrones de bancos, Alfred Hahn, fue encarcelado de por vida. A su juicio, Hahn dijo: “Si hubiera sabido lo que estaba en la bóveda aparte del dinero, era el anillo maldito de Valentino, habría ido a otro banco a robar".