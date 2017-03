Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La Universidad Modelo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Yucatán, firmaron un convenio para fomentar la cultura ambiental entre alumnos y profesores de esta casa de estudios.

Como parte de este convenio, este martes se llevó a cabo el foro “Constitución y Medio Ambiente”, impartido por el delegado de la Semarnat, Carlos Berlín Montero. En él se llevó a cabo una reflexión sobre la evolución que ha tenido nuestro marco jurídico en relación con el medio ambiente.

"Cuando se concibe la constitución en 1917, el tema del cuidado del medio ambiente no era una preocupación ni local, ni nacional ni mucho menos mundial. No había tanta depredación ni tanto descuido, o simplemente no había conciencia del daño que se hacía"; aseveró Carlos Berlín Montero al explicar como la Constitución ha venido arropando el tema ambiental, ante la necesidad de preservar nuestros recursos naturales.

Tal vez te interese: La Segey tiene espacio de sobra para estudiantes de bachillerato

En este sentido, Carlos Berlín detalló que la propia evolución de la sociedad y el desarrollo de los pueblos, va obligando a que todo marco jurídico se vaya perfeccionando, y que es así como el cuidado del medio ambiente ha ido adquiriendo la relevancia que actualmente tiene.