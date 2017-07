MÉRIDA, Yuc.- Vecinos del fraccionamiento Real Montejo, en el poniente de la ciudad, están inconformes por la construcción de un complejo comercial con gasolinera, en un área donde, aseguran, les prometieron un parque.

De acuerdo con Freddy Molina, vecino del fraccionamiento, cuando adquirió su vivienda en ese lugar, la empresa constructora prometió que en esa área donde hoy se levanta la gasolinera, se construiría un área de recreo para las familias.

“Actualmente no tenemos zonas verdes cercanas al inmueble, es decir, lo que hay es monte, pero áreas de esparcimiento familiar no las hay, por lo que los vecinos consideramos injusto que ahora no solamente no tendremos ese parque sino que además el área destinada para ello será para una gasolinera”, explicó.

“No soy el único afectado son varias las familias. Por lo que ya estamos asesorándonos con abogados para que se desista de este proyecto que consiste en una gasolinera y en una franquicia de comida rápida”, aseguró.

La obra se construye cerca de una universidad privada, la Tec Milenio, en donde a diario interactúan cientos de estudiantes y que representará para ellos un riesgo.

Además a 500 metros de esta nueva obra ya hay otra gasolinera de empresa competidora por lo que los vecinos ven innecesariamente construir una nueva.