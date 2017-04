CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas del Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS trasplantaron un corazón a María Soledad Ayala López, derechohabiente de 43 años, de Mérida, con un bloqueo en una parte de ese órgano.

María Soledad tuvo que dejar Mérida para vivir en la Ciudad de México y esperar la llegada del órgano que le devolvería la salud, pues la primera vez que le avisaron que había un corazón, estaba en Yucatán y tenía un problema dental que le impedía operarse.

Cuenta: “No podía respirar, me costaba mucho trabajo caminar y me cansaba, estuve en terapia intensiva 15 días; mi cardiólogo, Ernesto Becker Rodríguez, me canalizó a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Yucatán, para que me enviaranal Hospital ‘La Raza’”.

Tras el fallido trasplante, no perdió la esperanza, y la volvieron a contactar cuando llegó otro corazón. Un equipo multidisciplinario de médicos llevó a cabo la cirugía y, seis meses después, María Soledad ha evolucionado de manera satisfactoria.

“Los médicos me dicen que mi vida debe seguir normal, porque ya estoy sana; sólo con los cuidados que implica el trasplante como, por ejemplo, cuidar la alimentación y cuidar mi peso para no dañar el corazón”.

María aún está en la Ciudad de México, pues continúa bajo vigilancia médica para monitorear su estado de salud.

