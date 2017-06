Se apuntan dos para auditor del estado

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, contador público, quien ya fue auditor general en la administración de Joaquín Ernesto Hendricks Díaz y parte del periodo de Félix González Canto, así como Roxana Lili Campos Miranda, licenciada en Derecho, son dos de los nombres que se manejan extraoficialmente para contender por la titularidad de la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo).

El puesto que se encuentra vacante, luego de que el pasado lunes Javier Zetina González, auditor general, y Hugo Bonilla Iglesias, auditor suplente, presentaron sus renuncias irrevocables a sus cargos.

La Ley del Órgano Fiscal de Quintana Roo, en su artículo 66, señala los requisitos para ser auditor general: Ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; no tener menos de 35 años de edad el día de la designación; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; no pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la fecha de su designación.

Haber residido en el Estado los 10 años anteriores al día de la designación; no haber sido en los dos años anteriores a la designación, secretario de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; procurador General de Justicia del Estado; director general o su equivalente en las entidades de la Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; presidente, síndico o tesorero municipal, ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular.

Disposición no aplicable a quien se designe con el carácter de suplente.

Igual debe tener una experiencia mínima de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; además que al día de la designación tener una antigüedad mínima de 10 años, con título y cédula profesional de Licenciado en Contaduría o Contador Público, Derecho, Administración, Economía o Finanzas, o sus equivalentes, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

De los nombres que han surgido para contender por el cargo son el de Campos Miranda, quien recientemente fue coordinadora de Seguridad y Gobernanza y Enlace con Fiscalía durante la transición gubernamental en el estado.

Es licenciada en Derecho con maestrías en Derecho Penal y Empresarial; diplomados en Criminalística y Pruebas Periciales; ha fungido como visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; coordinadora Regional de Ministerios Públicos de la Riviera Maya, así como Notario Público Suplente y Catedrática en la Universidad de Quintana Roo; y recientemente estuvo como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de Oliva Alamilla en los últimos años se ha desempeñado en la oferta de contabilidad en su despacho contable en Chetumal.

De acuerdo con la Ley fiscal del estado en su artículo 63, señala que en caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, se volverá a someter una nueva propuesta y ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el proceso de selección.

Los aspirantes al cargo en junio pasado fueron Javier Manuel Zetina González, Edwin Celis Madrid, José Maximiliano Muñoz Lara, Teresita del Rocío Equiven Feria, Jalil Arlene Ich Benítez y Carlos Alberto Rodríguez Priego.