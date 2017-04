Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Para fortalecer la promoción turística de México y Cancún en Asia Pacífico, la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organizaron un viaje de familiarización post-tianguis con la presencia de agencias de viajes de Australia, Nueva Zelanda, India, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia, Taiwán e Indonesia.

Luego de su participación en el Tianguis Turístico de México, celebrado hace unos días en Acapulco, las agencias de viajes de Asia Pacífico fueron invitadas por la OVC de Cancún y el CPTM para conocer de cerca algunos de los atractivos naturales y actividades recreativas que ofrece este destino del Caribe Mexicano al turismo nacional e internacional.

“Los turistas asiáticos gustan de la cultura maya, los sitios históricos y la gastronomía; prefieren hospedarse en resorts de gran categoría. Este turista genera una importante derrama económica durante su estancia pues invierte en tours y compras”, señaló Lizzie Cole Guerrero, Directora General de la OVC de Cancún.

El CPTM resaltó la importancia del turismo asiático para México con el crecimiento de la conectividad aérea entre ambas regiones. “La conectividad de Japón crecerá en 240 por ciento en este 2017, creando una gran red de conectividad en la región, potenciando de manera sustantiva la intención de viaje y la facilidad de acceso a México y a los bellos destinos como Cancún”, puntualizó Guillermo Eguiarte, Director de la Oficina en Tokio del CPTM.

En ese sentido, refirió que a partir de febrero pasado la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA), opera un vuelo diario directo de Tokio a la Ciudad de México, además del vuelo diario que conecta en Houston junto con United. En marzo pasado, Aeroméxico incrementó el número de frecuencias para contar con un vuelo diario de Tokio a México y en junio próximo lanzará un vuelo directo de Tokio a Seúl, Corea.

En Japón recién inició una campaña online, contando con banners en las principales plataformas de búsqueda en los sitios web de Japón, donde anuncian volar a la Ciudad de México y a Cancún. “Cuando se abre esta página hay una leyenda en japonés y al darle click te lleva a las reservaciones de los vuelos de ANA, principalmente les interesa Cancún ya que dentro de su oferta de vuelos para México, cuentan con varios vuelos vía San Francisco o Houston, con posibilidad de conectar para Cancún”, refirió Eguiarte.

En ese sentido, el Consejo precisó que además de incrementar el número de asientos en vuelos directos para México se estará creando una amplia red de conexiones, extendiendo la posibilidad de llegar a México desde los mercados emergentes del sureste asiático.

La OVC de Cancún precisó que el viaje de familiarización estuvo conformado por directivos de agencias de viajes como Adventure World (Australia), Viva Expeditions (Nueva Zelanda), World Expeditions (Nueva Zelanda), Thomas Cook CI LTD (India); Terraverde Travel (Vietnam), Go Together Travel (Tailandia), Delmar Travel and Tours (Filipinas), Harpers Travel (Malasia), Everbest Travel Service (Taiwan), BCA National Training (Australia) y Beeholiday Mitra (Indonesia).

El grupo de agencias de viajes se hospedó en el hotel Fiesta Americana Coral Beach donde pudieron disfrutar de la oferta de alojamiento de lujo que ofrece Cancún. Los visitantes conocieron parte de la cultura maya a través de los vestigios arqueológicos del Museo de la Cultura Maya y con la colaboración de la Marina Sunrise realizaron un recorrido por la Laguna Nichupté donde pudieron snorkelear en el arrecife de Nizuc.

Los directivos de las agencias de viajes realizaron un tour de compras en Luxury Avenue, uno de los más lujosos centros comerciales de Cancún y para degustar la riqueza gastronómica y cultural de México fueron invitados a cenar al Restaurante La Joya. La empresa Intermar apoyó con los traslados de los representantes turísticos de Asia durante su visita al destino.