De la Madrid y Moreno Valle destapan aspiraciones

CANCÚN, Q. Roo.- Hijo de un expresidente de México, Enrique de la Madrid Cordero, actualmente secretario de Turismo del gobierno federal, siempre vivió de cerca la función pública, a través del trabajo de su padre, por lo que se desenvuelve con facilidad.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, realizada en uno de los salones del hotel Fiesta Americana Coral Beach, donde se hospedó durante su estancia en Cancún, para cumplir con una agenda de trabajo que contempló la Quinta Plataforma Global para la Reducción de Riesgos de Desastres, el Séptimo Foro de Ventas y Mercadotecnia “Futurismo, una visión del mañana”, organizado por la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, A.C. (Acluvaq) y la inauguración del Parque Público Playa Langosta, entre otros, De la Madrid Cordero abarcó varios temas, concernientes a la entidad y a su carrera política.

La novedad, aunque ya se había mencionado la posibilidad, es que recientemente reconoció tener aspiraciones a la Presidencia de México.

-Ser hijo de un expresidente y ser de los funcionarios menos criticados y que más resultados han dado en esta administración ¿serían ventajas en sus aspiraciones políticas?

“Como servidor público, y si eres un servidor público con vocación, no hay duda, y quien no lo diga, pues que no está diciendo la verdad, de que tienes una aspiración, una ilusión porque ese es el cargo político desde el que puedes influir más para bien de tu país y es natural y no solo natural, sino que en ciertas posiciones tienes la obligación de tratar de ser una alternativa para el partido que perteneces y para los mexicanos”.

“En el caso de mi experiencia, cuando tenía 20 años me tocó vivir de manera muy directa la presidencia de mi papá en una época de cambio, además muy importante en México porque quebró el modelo anterior basado en la compra del petróleo y entonces México cambió de rumbo a un modelo de apertura comercial, de un estado sí rector, pero no propietario, ahí es donde está el esfuerzo de mover una economía”.

“Como servidor público lo que tratas de hacer es primero dar resultados y dos demostrar que puedes ser capaz y honesto”.

Moreno Valle

Por otra parte, el presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, con miras al proceso electoral de 2018, impulsa la creación de una alianza partidista de izquierda sin considerar al partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la búsqueda de una agenda de coincidencias, que permitirá construir una plataforma de gobierno, a reserva de que sea aprobada una segunda vuelta electoral o segunda ronda de votación en el país.

“Creo que ante los retos que hoy enfrenta México, no se puede improvisar, ni aprender sobre la marcha, la experiencia cuenta, la experiencia es importante y necesaria para poder sacar adelante al país. Debemos entender que en este momento lo importante es pensar en el país, que vamos a trabajar para construir este gran frente y que cuando llegue el momento y se definan las reglas porsupuesto estaríamos listos para participar”, expresó el exgobernador de Puebla.

De esta manera, se garantizaría la gobernabilidad y acceso a un gobierno de coalición en México, dado que para ungirse como presidente de la República o del cargo público que corresponda deberán acreditar más de la mitad de los sufragios emitidos.

“Si tenemos una alianza de diferentes partidos debemos respetar las aspiraciones legítimas de sus militantes, no solamente estaríamos participando los del PAN, se suma Movimiento Ciudadano, si tienen algún prospecto para poder buscar la candidatura presidencial o alguna otra fuerza política estaríamos abiertos”, sin embargo, no estaría dispuesto a abanderar el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en función que “ha estado participando y su estrategia no cambia, es la descalificación, son los señalamientos y si analizamos de manera objetiva su conducta, señala a todos de que son malos, menos a los que están con él”.