Ataca sequía a productores de piña de Quintana Roo

Juan Rodríguez / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La sequía alcanza a los productores de piña y les complica el desarrollo de la fruta, que además de frenar el crecimiento, impide la ampliación de los cultivos que a la larga se reflejará en cuantiosas pérdidas.

Luis Pedroza Pérez, presidente de la Sociedad de Cooperativas de Producción de Piña en la zona de Manuel Ávila Camacho, señaló que, pese a que la producción de piña no requiere de mucha humedad, la prolongada sequía ya les está afectando.

“Sin humedad no se puede sembrar y lo que ya está plantado es muy pequeño. La planta esta ‘estresada’ y no puede crecer, no se desarrolla. Ese daño propiciará que la piña que salga sea pequeña, e incluso, que no haya producción, porque se haya secado”.

Pedroza Pérez señaló que actualmente muchos productores presentaron proyectos ante diversas instituciones para tecnificar el cultivo, pero aún están en análisis para ver si fueron aprobados dentro del programa de concurrencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), mientras los que presentaron ante el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) también están en revisión.

Externó que al sector piñero en un principio le faltaba un centro de acopio para exportar la fruta, sin embargo, con la presente sequía, a los grupos de producción les apremia contar con sistemas de riego para que no decaiga la calidad y volumen de fruta, sin desistir a la infraestructura que requieren para comercializar mejor sus frutas.

Antonio Rico Lomelí, subsecretario de Agricultura de la Sedaru, expresó que en estos momentos son muchas ramas productivas las que buscan ser apoyados con proyectos de riego, pero estos apoyos sólo se podrán beneficiar a través del programa de concurrencia donde el Gobierno Federal aporta 80% del costo del proyecto y el estado 20% y 30% el productor, pero hay que esperar los tiempos.