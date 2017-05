Crece número de casos de autolesión en jóvenes

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El cutting, práctica en la que se cortan la piel con alguna navaja, va en aumento, de acuerdo con profesionales, de 265 mil 263 estudiantes de nivel básico, 53 mil 052 (20 %), se han autolesionado.

Guadalupe Pelayo Velázquez, directora del Centro de Atención Psicológica Integral de Chetumal (Capsi), señaló que las personas se cortan para sentir dolor y olvidar problemas en el núcleo familiar o situaciones en las que se sienten ignorados.

Dijo que a pesar que no existen estudios o estadísticas oficiales a nivel estatal, los psicólogos de las instituciones educativas calculan que esta práctica aumentó un 5% entre la comunidad estudiantil, porque cada vez es más común encontrarse con esos casos.

También te puede interesar: ‘Cutting’ enciende los focos rojos en escuelas

“Es un tema que se presenta en estudiantes entre 10 a 17 años, las lesiones se las ocasionan para poder evadir el dolor emocional y mental, hacen que la mente se distraiga con dolor físico, no se miden en lesionarse, pero tampoco se exceden; las cortaduras más comunes son en brazos, piernas y abdomen, zonas muy fáciles de ocultar con la vestimenta”.

En un año (de mayo de 2016 a mayo de 2017), tan solo en Chetumal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Quintana Roo, ha logrado atender 60 casos de cutting, todas han sido mujeres.

María Angélica Frutos Reyes, directora de Fomento y Rescate de Valores del DIF, agregó que en el mismo período del año anterior (mayo 2015- mayo 2016) el DIF había atendido a 50 personas con el mismo trastorno.

Detalló que el problema se detecta principalmente en niños de seis a 10 años y adolescentes de secundaria. De los 60 casos, cuatro son de estudiantes de primaria y 56 de secundaria.

“El hecho que solamente sean mujeres, no quiere decir que no existan varones, definitivamente si los hay, pero no han sido detectados o sus padres no han solicitado el apoyo necesario o rechazaron la ayuda por parte de las autoridades”.

Frutos Reyes señaló que los alumnos fueron detectados a través de las pláticas sobre la temática de prevención del suicidio que la dirección de Fomento y Rescate de Valores, efectúa en los planteles educativos.

Agregó que al final de las conferencias o transcurso de la misma, los profesores o alumnos se acercan o señalan a quienes se autolesionan y de inmediato se pide a las autoridades del plantel, dar parte a los padres para solicitar la ayuda correspondiente.

El cutting es la forma de autolesión más recurrente, también existen las quemaduras, golpearse con el puño u otro objeto y arrancarse el cabello, entre otras..