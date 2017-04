'El Duro' May decide abandonar el cuadrilátero

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ahora sí, es un hecho. Y no piensa retractarse. El púgil portomorelense, Luis ‘El Duro’ May, anunció su retiro del boxeo profesional.

“Esto no lo hago para llamar la atención. La verdad, es que he sufrido mucho en el boxeo. Llevo dos cirugías en la nariz, rotura de costillas, dos veces el brazo roto.

No es que no sea para mí este deporte, lo amo y me gusta mucho. Regresé con un sueño, de querer enfilarme de nuevo a las clasificaciones porque soy un guerrero, nunca me he rendido ni tirado la toalla. Siempre me he esforzado por ser mejor cada día, sin embargo, esto me limita”, confiesa a Novedades de Quintana Roo.

También te puede interesar: Entregan licencias a deportistas profesionales

Nostálgico, reconoce, ‘en esto del boxeo, el tiempo no perdona’. “Tengo 33 años, y de aquí, a que me recupere del brazo, voy a tener 34 ó 35. No sé qué pueda pasar en un futuro, pero en mi mente está el retiro.

Las oportunidades no vienen muy seguidas, así que he tratado de no perder mucho el tiempo para que no me bajen de las clasificaciones, pero, repito, esto de nueva cuenta, me aleja y es volver a empezar. Cada vez que me preguntan si regresaré o no, me dejan la duda. Si regreso, mi esposa me va a regañar, y toda mi familia se molestará conmigo”, advierte.

Como recordaremos, ‘El Duro’ retornó a la actividad profesional en julio del año pasado, cuando realizó su primera pelea.

“Después, hice otra, en Temax, Yucatán, al igual que en el Oasis. Como retador, en las tres salí ganador, en dos de ellas, noqueé, y en la otra, fue por decisión.

Imagínate, vengo con todos los ánimos del mundo, con toda la fuerza mental para estar en los primeros planos, recibir una oportunidad de título mundial, y luego pasa esto, después de haber esperado para recuperarme, y me vuelve a suceder”, relata incrédulo.

Con profunda tristeza, sentencia, ‘el tiempo ya me ‘atrapó’. “Pónganse en mi lugar. Todo se viene abajo. De nuevo, volver a esperar. El boxeo es de tiempo, pero si éste te gana, ya no puedes hacer nada. Me encantaría regresar, lograr el sueño de cualquier boxeador, ser campeón del mundo”, remató.

Eso sí, promoverá el ‘deporte de los puños’, y mejor aún, apoyará a las nuevas generaciones.