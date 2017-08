Buscan transparencia en el presupuesto del ejercicio fiscal 2017

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con la finalidad de transparentar la aplicación del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017, así como del financiamiento de la deuda pública de Benito Juárez, el Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún, que preside Edgar Ordóñez Durán, el próximo 15 de septiembre presentará al menos 10 recomendaciones sobre materia financiera, seguridad, de infraestructura y servicios respecto a 79 programas de asistencia social del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016-2018.

Las anotaciones fueron priorizadas respecto a los cinco ejes rectores de la administración que encabeza Remberto Estrada Barba, como son Gobierno Transparente, Seguridad, Bienestar Social, Benito Juárez de 10 y Economía y Turismo, no obstante, que es prioritario no sólo trasparentar la aplicación sino también la ejecución del erario público sobre recursos propios y no propios, que para el ejercicio fiscal 2017 son por el orden de tres mil 108 millones 705 mil 215 pesos, monto destinado para “cubrir los gastos de administración y demás obligaciones”.

“Para nosotros lo más importante es revisar el ejercicio presupuestal, ¿cómo y en qué está gastando el gobierno? y ¿de qué manera a los ciudadanos les está beneficiando?, eso es lo más importante, y mientras más gente participe y demande mejores servicios, mejores prácticas de gobierno, mejor transparencia y de rendición de cuentas podemos lograr una mejor ciudad”, expresó Ordóñez Durán.

Lo anterior, con base en un esquema y seguimiento sobre la prevención del delito, bienestar social, recuperación de espacios públicos, terrenos o predios baldíos, cultura vecinal e integración con la comunidad, equidad y justicia, entre otros, respecto a 79 programas asistenciales del municipio, que según el PMD contempló para su elaboración diversos sectores, instituciones y especialidades, en apego al Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo 2016-2022.

De acuerdo con Ordóñez Durán, es momento que la actual administración transparente la metodología de marco lógico implementada para medir los indicadores, conforme a “las observaciones y recomendaciones públicas sobre los temas más importantes de la ciudad, desempeño de servidores públicos, servicios que presta el municipio, basado en una respuesta eficiente y transparente”.