Por falta de voluntad política, hay mala calidad de agua

CANCÚN, Q. Roo.- La falta de voluntad política, la consolidación e independencia de instituciones técnicas, la reforma a la ley de aguas, la falta de recursos a la ciencia y la tecnología son factores que no permiten que el agua no llegue a todos los mexicanos, señaló Cecilia Tortajada Quiroz, investigadora de Instituto de políticas públicas de la Universidad de Singapur.

En el marco del décimo sexto Congreso Mundial del Agua que se celebró en Cancún, se tocó el tema de las tecnologías y la infraestructura para prevenir desastres como inundaciones huracanes y distribución del agua potable, en el caso de México necesita consolidar sus instituciones para realizar mejores políticas públicas en materia de distribución y mejoramiento del agua.

El Consejo Nacional del Agua (Conagua) es una dependencia técnica con mucho conocimiento científico pero no puede consolidarse, porque no toma decisiones, sino debe informar a terceros quienes tienen visiones políticas y no hay consensos por instituciones, esto afecta en las investigaciones y la infraestructura de la distribución del agua.

El doctor Felipe I. Arreguín Cortés, director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua señaló que México tiene avances en el manejo del agua pero hay tres problemas que complican la distribución de este líquido en el país, que son, el tiempo estacional, espacio territorial y el 73% de los mexicanos viven en donde está el 33% del agua.

Asentamientos humanos

Los ríos ya están contaminados y los asentamientos humanos se establecen enfrente de ríos, lagunas, cenotes, más el cambio climatológico global, impide realizar una buena distribución y conservación del agua.

Los factores humanos también impiden que se dé una distribución del agua porque es de manera urgente el cambio total de la ley de aguas, pero en cuestiones políticas no han tenido el tiempo como el interés de sentarse a analizar el tema, además de que no hay inversión de recursos públicos en investigación y tecnología todo esto suma que más de 10 millones de mexicanos no tienen servicio de agua potable y alcantarillado.