Canalizan casos detectados de contaminación de cenotes

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Al menos 10 casos de presunta contaminación por aguas negras en cenotes y cuerpos de agua debajo de la zona urbana de Playa del Carmen, han sido reportados a las autoridades municipales desde finales del año pasado, uno de ellos esta semana en la invasión de In House.

William Conrado, director de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, señaló que este tema es responsabilidad de la empresa concesionaria Aguakán, a quienes se les han canalizado estos reportes.

“Hemos estado en comunicación con la gente de Aguakán. Ya les hemos pedido el favor de que nos ayuden, porque no es nuestra injerencia municipal. ¿De acuerdo? Sí, In House tuvo en su momento una factibilidad por parte de la Comisión de Agua Potable, pues ellos también tienen que atender su responsabilidad y hemos tenido algunas respuestas favorables”, dijo el funcionario local.

Esto después de que, vecinos de dicho asentamiento irregular, señalaran que cada vez es más recurrente el rebosamiento de los pozos de aguas negras en la zona, filtrándose al subsuelo y contaminando el manto acuífero, por lo que piden a las autoridades que se les permita la conexión al drenaje.

“Ya no es tanto del problema legal de aquí, si no para nosotros es un problema de salud y ambiental, porque todos los drenajes se están rebosando. Además la gran mayoría de las casas no construyeron una fosa como tal, tenemos muchos cenotes cerca que se están contaminando además del peligro de enfermedades para nuestras familias. De hecho hemos sacado muestras de algunos pozos de agua y ya tienen heces fecales”, dijo Raúl N., líder de una cuadra en el asentamiento irregular.

Por su parte la asociación civil Centinelas del Agua, señaló que existe preocupación por que el impacto al manto freático a causa de los asentamientos irregulares que existen en la geografía local, continúan a la alza con el aumento de viviendas y habitantes como en los casos bajo las torres de CFE e In House, sin que nadie se responsabilice para encontrar una solución concreta.

Por su parte la gerencia general de Aguakan en Playa del Carmen informó que como la infraestructura en la zona de dicha zona irregular no fue entregada a la empresa, para poder operarla dentro del marco de la concesión, y toda situación relacionada a dicha área se tendría que consultar con el desarrollador y las autoridades correspondientes.