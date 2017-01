Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- La cadena Hilton anunció ayer que abrirá nueve hoteles en México mediante sus marcas: Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton; Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton y Homewood Suites by Hilton.

De acuerdo con el portal de noticias El Financiero, los hoteles agregarán casi mil 200 habitaciones a la cartera de Hilton en México que opera ya 45 propiedades en ese país.

"México continúa experimentando un crecimiento impresionante del turismo, y la adición de estos hoteles ayudará a satisfacer la creciente demanda tanto de turistas como de viajeros de negocios", dijo el director de desarrollo para México, Centroamérica y el Caribe Hispano de Hilton, Juan Corvinos.

"Con casi 100 propiedades abiertas en Latinoamérica, Hilton continúa buscando activamente oportunidades de crecimiento en la región, y actualmente contamos con más de 60 hoteles en Latinoamérica, incluyendo más de 30 proyectos en México", indico Corvinos en un comunicado.

Entre las nuevas propiedades que Hilton operará en México se incluye al Hotel Hilton Guadalajara Midtown, de 226 habitaciones que se espera que abra en el primer trimestre de 2018.

En Playa del Carmen

Así como el Hotel Fives Downtown Playa del Carmen, Curio Collection by Hilton, con 93 habitaciones, será la primera propiedad de Hilton en la ciudad costera de Playa del Carmen, a lo largo de la Riviera Maya de la costa caribeña de la Península de Yucatán.

Hilton planea operar además el “1970 Hotel Posadas Guadalajara, Curio Collection by Hilton”, de 160 habitaciones, que se ubica en el corazón de Guadalajara.

En Zacatecas, Hilton planea el Hotel Zacatecas Centro Histórico, Curio Collection by Hilton, de 32 habitaciones albergadas en un edificio del siglo XIX, que será objeto de renovaciones interiores antes de su apertura prevista para principios de 2018.

La cadena hotelera con sede en McLean, Virginia, informó que en Mérida planea operar el Hilton Garden Inn Mérida, que abrirá con 128 habitaciones en el primer trimestre de 2017.

En la Ciudad de México se abrirá a finales de 2017 el Hilton Garden Inn Ciudad de México Santa Fe, un hotel de 189 habitaciones.

En tanto, en Saltillo, Coahuila, se operarán los hoteles Hilton Garden Inn y Homewood Suites by Hilton Saltillo.

Ambos comenzaran a operar a finales de 2019, y ofrecerán un total de 200 habitaciones de hotel a la capital de Coahuila, 110 habitaciones del Hilton Garden Inn y 90 suites de Homewood Suites by Hilton.

En Cancún

Hilton también planea abrir el Hampton Inn by Hilton Cancún, un hotel de 134 habitaciones que está programado para abrir a mediados de 2017 en la zona Pabellón Cumbres de Cancún.