Cañeros piden tomar en cuenta a las empresas locales

Juan Rodríguez / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Unión local de Cañeros solicitó vigilancia en la entrega de recursos federales, sobre todo en dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), aseguran que entregan proyectos a empresas de desconocidas y foráneas, que no cumplen en el Estado.

Armando Mosqueda Junes, secretario general de la Unión local de Cañeros afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CNC), señaló que es muy grave la corrupción que existe en las instituciones del Gobierno Federal ya sea Conagua y Sagarpa, en materia de la tecnificación del campo.

Señaló existe una gran preocupación entre los productores, considerando los antecedentes de obras con recursos de esas dos dependencias.

En su oportunidad, José Baladez Chi, alcalde de José María Morelos, denunció que la corrupción en las instituciones federales está afectando a los campesinos.

“Cada año, Sagarpa y Conagua, destinan dinero para el campo, para apoyo a campesinos, pero le asignan los trabajos a empresas que no son de aquí, que traen a sus propios trabajadores y que sólo cobran y no terminan el trabajo, hay obras de 2016 que todavía no se entregan”.

Mosqueda Junes, señaló que por las condiciones climáticas dado que si no se tecnifica, las sequía cada día son más fuertes y llegará el tiempo que si no hay riego la producción de caña se desplomará y será una crisis en este sector tan importante para la economía del estado.

“Es indispensable que las autoridades estatales nos apoyen en este tema y soliciten al Gobierno Federal dar prioridad a las empresas locales, que además de generar empleos directos, hay manera de vigilar que cumplan con los trabajos”.