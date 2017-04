Pista de canotaje cae en pedazos y la Cojudeq ¡no hace nada!

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La pasividad y desinterés del presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (Cojudeq), Antonio López Pinzón, ha estancado la negociación respecto a la pista de canotaje, acusan integrantes del Ejido Santa Elena, por lo que acudirán directamente con el gobernador del estado.

En entrevista respecto a la situación que prevalece en la pista de canotaje, ubicada en la Laguna Milagros, en la comunidad de Huay-Pix, el presidente del comisariado del Ejido Santa Elena, Manuel Várguez Ramírez, señaló que la negociación con el gobierno del estado se mantiene sin ningún avance.

“Cuando por fin logramos reunirnos con el señor Antonio López Pinzón nos trajo a algunas gentes del canotaje pero no nos dio ninguna respuesta positiva. Se cerró completamente a todo diálogo y nos dijo que el gobierno del estado no tiene recursos para pagar una renta al ejido, además de que no había posibilidad de ninguna índole de que el gobierno pueda comprar las tierras que ocupa la pista y que son propiedad del ejido”, dijo el entrevistado.

De acuerdo con Várguez Ramírez, la pista se encuentra hundida en el abandono y los atletas quintanarroenses, en su mayoría originarios de la comunidad de Huay-Pix, entrenan diariamente bajo condiciones deplorables.

Por tal motivo, dijo que, al notar el desinterés del titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (Cojudeq), el grupo de ejidatarios expondrá este asunto ante el jefe del ejecutivo.

“Vamos a tratar de entrevistarnos con el gobernador Carlos Manuel Joaquín para tratar este tema muy importante para el ejido, porque con López Pinzón las negociaciones no han avanzado, están atrancadas y no ha demostrado tener interés en resolver”, finalizó.

Alguna vez considerada entre las cinco mejores pistas de canotaje de nuestro país, la pista de la Laguna Milagros fue inaugurada en el 2005 con una inversión de cerca de ocho millones de pesos y ha sido cuna de atletas internacionales como Javier López Quintero, seleccionado nacional en diversas ocasiones.

En el proyecto de esta infraestructura deportiva de dos mil metros de superficie, se establece que tendría una vida útil de 20 años; sin embargo, ha transcurrido apenas 12 años y el inmueble cae en pedazos.

Se intentó obtener la versión al respecto por parte del presidente de la Cojudeq, Antonio López Pinzón, sin embargo, no atendió las llamadas, ni mensajes argumentando que se encuentra atendiendo “asuntos muy importantes”, según informó el departamento de prensa.