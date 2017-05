Sara Cauich/SIPSE

COBÁ, Q. Roo.- La caseta de policía de la delegación de Cobá se encuentra sin elementos asignados para la vigilancia desde hace varias semanas, acusan pobladores y se desconocen las causas pero piden que vuelva la vigilancia que brindaban los uniformados.

Al respecto el director general de Seguridad Pública, Gabriel González Ornelas, índico que la falta de personal es lo que impide que haya elementos en esa caseta, sin embargo, se mantiene vigilancia con una patrulla y elementos asignados a la delegación.

También te puede interesar: Inicia la semana con un cielo despejado en Quintana Roo

Los pobladores indican que hubo vigilancia a la entrada en una caseta construida frente al campo de béisbol, y que fueron retirados los uniformados. “De alguna forma esa vigilancia brinda seguridad, a pesar de que el índice delictivo en una comunidad como Cobá, es bajo”, indicó, Juan May Itzá.

Cobá queda a orilla de la carretera que es paso de la gente que viene de Yucatán hacia Tulum o Playa del Carmen, por lo que se requiere de vigilancia, ahondó.

Gonzalo Be Chan, agregó que han ocurrido algunas situaciones que requieren de vigilancia, por lo que, junto con la seguridad pública, se tienen que atender también el alumbrado público y funcione correctamente.

Por su lado, el comandante González Ornelas, manifestó que no cuentan con personal suficiente, a pesar de las contrataciones autorizadas que hay. Es poco el interés de la población para incorporarse a las labores de vigilancia de la corporación, y eso ha limitado el número de personal en sitios donde hay baja índice delictivo, señaló.

Sin embargo, tan pronto como sea posible se designará nuevamente labores de vigilancia en esa caseta que funciona como filtro de seguridad.

Desde el inicio de la administración municipal se abrió la convocatoria para la contratación de personal para seguridad pública, pero no se ha logrado ocupar todas las vacantes, asimismo, deben aprobar los exámenes de control y confianza los elementos en activo. Los elementos de nuevo ingreso no todos están dispuestos a guardar la disciplina que exige la corporación y es donde no se logran cumplir las expectativas, agregó González Ornelas.