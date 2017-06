Calles y viviendas de Nicolás Bravo entre agua por lluvias

Carlos Castillo/SIPSE

NICOLÁS BRAVO, Q. Roo.- Las lluvias que dejó la Depresión Tropical número Tres provocó inundaciones en calles y viviendas de la comunidad de Nicolás Bravo, en algunas zonas el agua rebasó el medio metro.

“El agua nos despertó de madrugada, cuando baje mis pies de la hamaca, el agua me llego hasta la rodilla, por lo que tuve que levantar mis cosas e irme a refugiar a la zona alta de la colonia”, Oscar Hernández Rivera, uno de los afectados de 72 años, quien tuvo que abandonar su vivienda.

Por su parte, Eva Jiménez Poot, de 52 años dijo que si la lluvia no calma más de 10 familias tendrán que dejar sus casas y buscar algún refugio.

“Ahorita el agua ya bajo, bastantes, pero en la madrugada, mejor me quede en mi cama y al bajar me resbale, y me doble la mano, necesitamos urgentemente el apoyo de las autoridades. No tenemos a donde ir, tampoco podemos dejar nuestras cosas”.

Señaló que sus vecinos perdieron sus gallinas y cochinos, a los que se los llevo la corriente, y algunos niños, no fueron a la escuela, pues sus viviendas, estaban completamente rodeadas por agua, mismas que dijo pueden traer animales como serpientes venenosas.

Asimismo dijo que se continuara al pendiente de la situación y de continuar las lluvias, se buscara la manera de apoyar a las personas, llevándolas a zonas altas, o con familiares, o a los planteles escolares que sirven como refugio, con la finalidad de salvaguardar sus vidas.

De acuerdo con Ady González Alcocer, alcaldesa de la comunidad el sistema rustico de drenaje se colapsó y se desbordó lo que ocasionando la inundaciones de las colonias 20 de Noviembre y Los Cedros.

“Aquí se les da su saneamiento pero la verdad es que está obsoleto el sistema, solo son excavaciones rusticas, sin canal de concreto, por lo que con el tiempo se desboronan y desbordan, provocando dijo inclusive graves daños a las calles, mismas que ya igual no dan para más” expresó.

Destacó que la situación fue notificada al Ayuntamiento de Othón P. Blanco y confían que a pronta supervisión de Protección Civil de la situación, para tomar medidas al respecto, porque aunque no hubo pérdidas ni materiales ni humanas que lamentar, de presentarse algún fenómeno meteorológico la situación para estas dos colonias podría agravarse.

Reconoció que la última inundación que tuvo la comunidad fue hace ya casi una década, que fue cuando se realizaron de manera provisional estos más de tres kilómetros de drenaje, sin embargo así se quedaron, y son drenajes a cielo abierto, lo que dijo además de ser un peligro porque se desbordaron, algún niño puede caerse y ahogarse, o se arrastrado por la corriente.